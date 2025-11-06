Щоб розблокувати нові транші МВФ, Євросоюз має надати надійний фінансовий план Україні

Європейський Союз має надати надійний фінансовий план для України, щоб Міжнародний валютний фонд міг розблокувати новий пакет допомоги на $8 мільярдів.

Про це заявив комісар ЄС з економічних питань Валдіс Домбровскіс, передає Bloomberg.

За його словами, вашингтонський кредитор, який у 2023 році домовився з Україною про програму на $15,6 мільярда, потребує переконливих політичних гарантій, щоб ухвалити рішення про нові кошти для України.

Домбровскіс розповів, що цього тижня в Болгарії обговорив з головою МВФ Крісталіною Георгієвою фінансовий дефіцит України, який зараз оцінюють у $65 мільярдів. Нова підтримка від ЄС розблокує пакет допомоги МВФ на майже $8 мільярдів протягом наступних трьох років. Його очікують у січні.

ЄС може фінансувати допомогу Україні за рахунок заморожених активів Росії. За цим планом, відомим як «репараційний кредит», Україна повинна буде повернути гроші лише тоді, коли Росія виплатить репарації.

Проте ідея має юридичні перешкоди — насамперед через позицію Бельгії, яка вимагає додаткових гарантій, щоб уникнути ризиків використання майже €140 мільярдів, що зберігаються у брюссельській фінансовій установі Euroclear.

Комісія ЄС зараз веде переговори з Бельгією, щоб знайти компроміс і визначити розмір гарантій. Серед інших варіантів розглядають залучення коштів на фінансових ринках. Однак Домбровскіс попередив, що позики Україні — це не найкраще рішення, адже країна вже має значне боргове навантаження через понад три роки війни.

Очікується, що на саміті лідерів ЄС у Брюсселі наступного місяця схвалять рішення про один з варіантів фінансування. Це може стати сигналом для МВФ, необхідним для розблокування допомоги.