Reuters: Порт Туапсе призупинив експорт пального після атаки українських дронів

Російський чорноморський порт Туапсе призупинив експорт пального, а місцевий нафтопереробний завод припинив переробку сирої нафти після атаки українських безпілотників 2 листопада.
Про це пише Reuters із посиланням на два джерела та дані відстеження суден LSEG.
Туапсинський НПЗ, що належить «Роснафті» та відправляє більшість своєї продукції на експорт, припинив переробку 3 листопада через пошкодження портової інфраструктури.
За даними LSEG, під час нападу в порту було пришвартовані три танкери для завантаження нафти, дизельного пального та мазуту. Станом на 5 листопада всі судна відвели від причалів і поставили на якір поблизу порту.
Потужність заводу становить 240 тисяч барелів нафти на день. Він виробляє нафту, мазут, вакуумний газойль і дизельне пальне з високим вмістом сірки та постачає продукцію переважно Китаю, Малайзії, Сінгапуру та Туреччині.
- Джерела «Бабеля» в СБУ повідомляли, що після атаки зафіксували пʼять влучань безпілотників. Загорівся танкер і вийшли з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери, які завантажують і розвантажують танкери. Також пошкоджені портові будівлі.
- За даними ГУР, атаки українських дронів по НПЗ у Росії скоротили обсяги переробки нафтопродуктів на 20%.
- Bloomberg писав, що в жовтні 2025 року експорт нафтопродуктів з Росії впав до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення. Причиною стало поєднання західних санкцій та українських атак.