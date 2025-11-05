Reuters: Порт Туапсе призупинив експорт пального після атаки українських дронів

Російський чорноморський порт Туапсе призупинив експорт пального, а місцевий нафтопереробний завод припинив переробку сирої нафти після атаки українських безпілотників 2 листопада.

Про це пише Reuters із посиланням на два джерела та дані відстеження суден LSEG.

Туапсинський НПЗ, що належить «Роснафті» та відправляє більшість своєї продукції на експорт, припинив переробку 3 листопада через пошкодження портової інфраструктури.

За даними LSEG, під час нападу в порту було пришвартовані три танкери для завантаження нафти, дизельного пального та мазуту. Станом на 5 листопада всі судна відвели від причалів і поставили на якір поблизу порту.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Потужність заводу становить 240 тисяч барелів нафти на день. Він виробляє нафту, мазут, вакуумний газойль і дизельне пальне з високим вмістом сірки та постачає продукцію переважно Китаю, Малайзії, Сінгапуру та Туреччині.