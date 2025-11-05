Латвія відклала вихід зі Стамбульської конвенції на невизначений термін

Парламент Латвії проголосував за безстрокове відкладення виходу зі Стамбульської конвенції.
Про це написала премʼєр-міністерка країни Евіка Сіліня в X.
53 депутати проголосували «за», 18 були «проти» і один утримався.
«Я вітаю це рішення. Це перемога демократії, верховенства права і прав жінок. Це перемога латвійського народу. Латвія є надійним партнером і союзником та залишається відданою європейським цінностям», — прокоментувала премʼєрка.
22 жовтня комітет Сейму Латвії з питань закордонних справ вирішив розглянути в першому читанні законопроєкт про вихід Латвії зі Стамбульської конвенції. Тоді його подали до Сейму для термінового розгляду.
31 жовтня Сейм Латвії ухвалив законопроєкт про денонсацію Стамбульської конвенції. За ухвалення закону проголосували 56 депутатів. Напередодні стурбованість наміром Латвії вийти зі Стамбульської конвенції висловили дипломати 15 європейських країн.
- У липні 2022 року Україна завершила ратифікацію Стамбульської конвенції і стала 36-ю державою, яка це зробила. А в червні 2023 року ратифікував Стамбульську конвенцію і Євросоюз.
- У Стамбульській конвенції з протидії насильству щодо жінок та домашньому насильству йдеться про два види насильства: проти жінок і домашнє. Перше включає будь-яке фізичне, психологічне, економічне чи сексуальне насильство, переслідування чи домагання, зокрема на роботі. Домашнє насильство — це все, що відбувається між партнерами чи членами однієї родини без чиєїсь із них згоди (наприклад, примус до сексу, шлюбу, аборту, обрізання, стерилізації). Кривдники нестимуть кримінальну відповідальність за будь-який вид насильства. Покарання буде жорстокішим, якщо потерпілі є родичами чи партнерами або якщо свідком насильства стала дитина.