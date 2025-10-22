Сейм Латвії розгляне вихід зі Стамбульської конвенції

У четвер, 23 жовтня, комітет Сейму Латвії з питань закордонних справ вирішив розглянути в першому читанні законопроєкт про вихід Латвії зі Стамбульської конвенції.

Про це повідомляє LSM.

Законопроєкт подали до Сейму для термінового розгляду — рішення щодо нього буде ухвалене у двох читаннях.

Остаточне рішення із цього питання Сейм ухвалить 30 жовтня.

Водночас Рада іноземних інвесторів Латвії (FICIL) звернулася до Комітету з питань закордонних справ Сейму, висловивши занепокоєння. Там наголосили, що такий крок може зашкодити репутації Латвії, інвестиційному клімату та соціально-економічному розвитку, а також мати правові та демографічні наслідки.

FICIL закликала провести комплексне дослідження та оцінку впливу перед ухваленням будь-якого рішення.

Водночас президент Латвії Едгарс Рінкевичс після зустрічі з премʼєр-міністром Евікою Сіліною дав стриману відповідь на запитання Латвійського радіо про його план дій, якщо Сейм все-таки вирішить вийти зі Стамбульської конвенції.

«Я дуже сподіваюся, що ця дискусія буде раціональною. Будуть оцінені як міжнародні аспекти, так і аспекти зовнішньої політики, а також юридичні аспекти та аспекти запобігання насильству. Якщо Сейм проголосує за законопроєкт і ухвалить його, і законопроєкт потрапить на мій стіл, то, відповідно до Конституції, я оціню законопроєкт, а потім вирішу, і ви про це дізнаєтесь», — сказав Рінкевичс.

Він зазначив, що «не хотів би втручатися» в дискусію, яка зараз триває в Сеймі, і не буде цього робити, поки Сейм не ухвалить рішення.