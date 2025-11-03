СБУ оголосила підозру військовому РФ, який вирізав «Z» на чолі полоненого українського воїна

Служба безпеки України заочно висунула звинувачення російському бойовику Володимиру Полуполтінних за катування полоненого українського військового.

Про це йдеться в дописі СБУ в телеграмі.

За даними слідства, командир «6-го окремого мотострілецького козачого полку «ЛНР» 10 червня 2022 року віддав наказ підлеглим катувати українських воїнів, які потрапили в полон під час боїв на східному фронті.

Зокрема, сам Полуполтінних під час одного з катувань ножем вирізав на чолі військовополоненого українця літеру «Z». Йому оголосили підозру за порушення вимог Конвенції про поводження з військовополоненими.

Володимир Полуполтінних — мешканець тимчасово окупованої частини території Луганщини, який у 2014 році приєднався до незаконних збройних формувань РФ. З початку повномасштабної війни чоловік брав участь у боях на боці РФ на сході України.

У вересні лідер РФ Володимир Путін підписав закон про вихід РФ з Європейської конвенції із запобігання катуванням та нелюдським і принизливим покаранням. Як стверджують пропагандисти, таке рішення ухвалили нібито через відмову Ради Європи обрати нового члена комітету від РФ.

У жовтні двом бойовикам «ДНР» Офіс генпрокурора висунув підозри за катування цивільної жінки, яку утримували на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів. Над потерпілою, зокрема, вчиняли сексуальне насильство, неодноразово вивозили на пустир, де били, імітували удушення та погрожували.

Автор: Анастасія Зайкова