Лідер РФ Володимир Путін підписав закон про денонсацію Європейської конвенції із запобігання катуванням та нелюдським і принизливим покаранням.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

Як стверджують пропагандисти, таке рішення ухвалили нібито через відмову Ради Європи обрати нового члена комітету від РФ.

Там зазначили, що такі дії «підривають роботу механізму взаємного моніторингу дотримання міжнародних зобовʼязань у сфері захисту від катувань».