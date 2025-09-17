Росія вийшла з Європейської конвенції про запобігання катуванням

Держдума Росії денонсувала Європейську конвенцію із запобігання катуванням та нелюдському поводженню чи покаранню, а також два протоколи до неї.

Про це повідомили російські держмедіа.

Законопроєкт про денонсацію конвенції на розгляд парламенту вніс очільник Кремля Володимир Путін. У пояснювальній записці до нього зазначалося, що рішення про вихід із конвенції пов’язане з тим, що «Рада Європи блокує обрання нового члена від РФ до Європейського комітету із запобігання катуванням», і з грудня 2023 року Москва не має можливості повноцінно брати участь у роботі цього моніторингового механізму.

Європейську конвенцію із запобігання катуванням Рада Європи ухвалила 1987 року. Росія ратифікувала її у 1996-му, коли стала членом Ради.

Після виходу з конвенції Росія більше не буде зобов’язана допускати міжнародних інспекторів у свої в’язниці, а російські ув’язнені не зможуть подавати скарги до Європейського комітету із запобігання катуванням.