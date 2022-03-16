Рада Європи офіційно виключила росію зі свого складу

Комітет міністрів Ради Європи — головний орган цієї організації — проголосував за виключення росії з її складу. Напередодні таке рішення підтримала й Парламентська асамблея Ради Європи.

Про це пише пресслужба Ради Європи.

Таким чином, після 26 років членства росію остаточно виключили зі складу Ради Європи.

У 2014 році після анексії Криму Рада Європи тимчасово призупинила членство росії, але не виключила її. У 2019 році Рада Європи повернула росію назад без жодних передумов.

Виключення рф з Ради Європи означає, що тепер вона може не дотримуватися Конвенції з прав людини та не нести відповідальність за її порушення. Також на росію не можна буде подати до Європейського суду з прав людини.