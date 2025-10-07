Двох бойовиків «ДНР» підозрюють у катуванні цивільної жінки — її тримали в «Ізоляції»

Офіс генерального прокурора України повідомив про підозру двом учасникам терористичної організації «ДНР» — за версією слідства, вони катували місцеву жительку на Донеччині.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Слідство каже, що обидва підозрюваних після 2014 року за власною ініціативою вступили до «ДНР», у 2021 році вони були начальником та слідчим відділу боротьби з тероризмом та слідчого так званого «Міністерства державної безпеки ДНР».

Українські правоохоронці встановили, що один із фігурантів катував жінку для того, щоб придушити спротив та залякати проукраїнськи налаштоване населення.

Її тримали у в’язниці на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів. Це приміщення учасники «ДНР» використовували як місце несвободи, відоме під назвою «Ізоляція».

Потерпілу катували, зокрема йдеться про сексуальне насильство. Крім того, її неодноразово вивозили на пустир, де били, імітували удушення та погрожували сексуальним насильством.

Потерпіла через катування та погрози, які стосувалися її дітей, дала зізнавальні показання для сфабрикованої кримінальної справи щодо неї.

Після цього начальник відділу боротьби з тероризмом та слідчий «МДБ ДНР» спільно з іншими неодноразово допитували жінку — якщо вона заперечувала провину, то кожен з них її бив.