Bloomberg: Велика Британія передала Україні ракети Storm Shadow для ударів по Росії

Велика Британія передала Україні нову партію крилатих ракет Storm Shadow для ударів по Росії.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Далекобійна авіаційна ракета класу «повітря — земля» Storm Shadow / SCALP EG — це спільна розробка Франції та Великої Британії. Вона призначена для знищення укріплених наземних стаціонарних цілей. Ракета може проривати оборону потужних систем ППО, має бойову частину 450 кілограмів і здатна летіти на понад 560 кілометрів.

Getty Images / «Бабель»

Про кількість ракет у новій партії не повідомляють. Раніше британський уряд також не називав кількості переданих Storm Shadow.

Цей крок Великої Британії зробила після того, як президент США Дональд Трамп знову виключив можливість відправити далекобійні ракети Tomahawk в Україну.