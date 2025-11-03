Трамп не розглядає поставки ракет Tomahawk Україні. Раніше медіа писали, що Пентагон дозволив це

Президент США Дональд Трамп 2 листопада заявив, що «насправді» не розглядає можливість поставок Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Пресконференцію президента опублікував Білий дім.

Трамп додав, що його позиція може змінитися, але на даний момент відповідь — ні.

CNN 31 жовтня з посилання три джерела писав, що Міністерство оборони США дало зелене світло на поставку Україні далекобійних ракет Tomahawk. Там оцінили, що рішення не матиме негативного впливу на обороноздатність США. Проте остаточне політичне рішення залишається за президентом.