Справа Майдану: екскомандира київського «Беркуту» заочно засудили до позбавлення волі

Колишнього командира спецпідрозділу міліції «Беркут» у Києві заочно засудили до 10 років позбавлення волі та призначили штраф у 680 тисяч гривень за злочини 20 лютого 2014 року. Хоча його імʼя не розкривають, у той час цю посаду обіймав Сергій Кусюк.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що засуджений, використовуючи службове становище, сприяв приховуванню слідів тяжких злочинів проти учасників акцій протесту. Зокрема, він організував знищення службової документації та зброї, з якої розстрілювали учасників протестів.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

За матеріалами слідства, з місця дислокації полку вивезли 24 автомати АКМС, снайперську гвинтівку Драгунова, три рушниці «Форт-500» та рушниці «Форт-12». Зброю незаконно знищили: її розрізали на частини, видалили маркування, після чого частину фрагментів втопили у притоці Дніпра — річці Віта, а решту закопали на її березі.

Крім того, засуджений заволодів особливо важливими службовими документами підрозділу, які після цього зникли. Це значно ускладнило встановлення безпосередніх виконавців розстрілів та штатної зброї, яка була за ними закріплена.

Суд визнав колишнього беркутівця винним у перевищенні влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу; незаконному заволодінні вогнепальною зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами; незаконному виготовленні та переробці зброї; видаленні її маркування; а також у заволодінні особливо важливими офіційними документами.

Після революції Кусюк втік до Росії. У 2017 році журналісти помітили його під час розгону ОМОНом протестувальників у Москві.

У 2024 році за іншою справоюю суд заочно визнав Сергія Кусюка винним у перевищенні влади та службових повноважень, а також у розпалюванні національної ворожнечі, ненависті та приниженні національної честі й гідності.

Слідство встановило, що під час виставки «Волинська різня — польські та єврейські жертви ОУН-УПА» правоохоронець разом із колегами перевищив службові повноваження та завдав тілесних ушкоджень громадянам. Також тоді незаконно затримали 13 людей. Його засудили до 5 років позбавлення волі та позбавили спеціального звання «полковник міліції».