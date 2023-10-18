Справа Майдану: пʼять «беркутівців» отримали вироки

Святошинський районний суд оголосив вироки у справі Майдану про розстріли людей у Києві на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

Янішевському призначили довічне увʼязнення з позбавленням права обіймати посади у правоохоронній сфері. Його позбавили звання «підполковник міліції». Аброськін і Зінченко отримали покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Їх також позбавили права обіймати посади, повʼязані з правоохоронною діяльністю. У них забрали звання «сержант міліції». Проте всіх трьох у 2019 році звільнили з-під варти, і вони втекти до рф.

Тим часом суд виправдав Сергія Тамтуру, який залишився в Україні. Олександра Маринченка засудили до 5 років увʼязнення за перевищення службових повноважень, проте суд урахував йому у строк покарання строк перебування під вартою за схемою: 1 день попереднього увʼязнення за 2 дні позбавлення волі. Тому вважається, що він відбув покарання. Сторона обвинувачення оскаржить вирок.