У Франції затримали пʼятьох нових підозрюваних у пограбуванні Лувру

Увечері в середу, 29 жовтня, поблизу Парижу затримали пʼятьох нових підозрюваних у пограбуванні Лувру.

Про це заявила прокурор Парижу Лор Беккуо, повідомляє BFMTV.

Один із п’яти заарештованих чоловіків «дійсно був однією з цілей слідчих».

«Він був у нашому полі зору... Існують докази ДНК, які, на нашу думку, пов’язують його зі скоєним пограбуванням», — сказала вона.

При цьому при обшуках знайти награбоване не вдалося.

Двом чоловікам віком близько тридцяти років, які «частково визнали свою причетність», висунули офіційні звинувачення та взяли їх під варту. Одному з підозрюваних також висунули звинувачення в «організованому пограбуванні» та «злочинній змові». Звинувачення проти другого підозрюваного поки що невідомі.

Пограбування Лувру

У неділю, 19 жовтня, Лувр екстрено зачинили після викрадення девʼяти коштовностей із Галереї Аполлона. Їхню вартість оцінюють у €88 мільйонів. Грабіжники проникли всередину через вікно, використавши кран з підйомною платформою і дискову пилку. Пограбування тривало всього 7 хвилин.

Із музею поцупили тіару з колекції коштовностей королеви Гортензії та королеви Марії-Амелі, намисто і сережки із сапфірового ювелірного набору.

Також грабіжники викрали смарагдове кольє та пару смарагдових сережок, які Наполеон подарував своїй другій дружині Марії-Луїзі Австрійській. Водночас один з найвідоміших алмазів у світі «Регент» вагою понад 140 каратів не вкрали.

Одну з викрадених коштовностей — корону імператриці Євгенії, дружини Наполеона III Бонапарта — знайшли пошкодженою біля музею.

22 жовтня Лувр відчинив свої двері для відвідувачів після трьох днів закриття.