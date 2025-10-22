Лувр відновив роботу після крадіжки експонатів на €88 мільйонів

У Парижі 22 жовтня Лувр відчинив свої двері для відвідувачів після трьох днів закриття через викрадення коштовностей вартістю €88 мільйонів.

Про це повідомляє французьке видання Le Parisien.

За словами міністра внутрішніх справ Франції Лорана Нуньєса, розслідування щодо крадіжки експонатів музею ще триває, однак жодного підозрюваного досі не затримали. До операції з пошуку залучили понад 100 слідчих.

Le Parisien пише, що одну з викрадених коштовностей знайшли пошкодженою біля музею — корону імператриці Євгенії, дружини Наполеона III Бонапарта.

Крім того, видання Le Parisien повідомило про ще одне пограбування за кілька годин після викрадення коштовностей у Луврі. У музеї «Будинок вогнів», присвяченому французькому філософу Дені Дідро в Лангрі, вночі зловмисники викрали набір срібних та золотих монет.

Пограбування Лувру

У неділю, 19 жовтня, Лувр екстрено зачинили після викрадення дев’яти коштовностей із Галереї Аполлона. Грабіжники проникли всередину через вікно, використавши вантажний підіймач і дискову пилку. Пограбування тривало всього 7 хвилин.

Із музею поцупили тіару з колекції коштовностей королеви Гортензії та королеви Марії-Амелі, намисто із сапфірового ювелірного набору, сережки з нього.

Також грабіжники викрали смарагдове кольє та ще одну пару смарагдових сережок, які Наполеон подарував своїй другій дружині Марії-Луїзі Австрійській.

Водночас один з найвідоміших алмазів у світі «Регент» вагою понад 140 каратів не вкрали.

Автор: Анастасія Зайкова