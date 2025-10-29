Росія заявила про випробування підводного апарата з атомною установкою

Росія 28 жовтня провела випробування підводного безекіпажного апарата «Посейдон».

Про це заявив очільник Кремля Володимир Путін, передають пропагандистські держмедіа РФ.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

За його словами, Росії вперше вдалося запустити не тільки «Посейдон» з підводного човна, а й атомну енергетичну установку, на якій апарат ішов «певний час».

Що передувало

Путін 26 жовтня заявив, що російська армія провела випробування крилатої ракети необмеженої дальності з ядерним двигуном 9М730 «Буревісник», здатної нести ядерний заряд.

Начальник російського Генштабу Валерій Герасимов доповів, що випробування провели 21 жовтня. Політ ракети був багатогодинним. За словами Герасимова, «Буревісник» подолав 14 тисяч кілометрів і перебував у повітрі 15 годин.

Вже 27 жовтня військова розвідка Норвегії підтвердила, що Росія проводила випробування крилатої ракети «Буревісник». Російська армія запустила ракету з арктичного архіпелагу Нова Земля в Баренцевому морі.