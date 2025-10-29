Росія заявила про випробування підводного апарата з атомною установкою

Росія 28 жовтня провела випробування підводного безекіпажного апарата «Посейдон».
Про це заявив очільник Кремля Володимир Путін, передають пропагандистські держмедіа РФ.
За його словами, Росії вперше вдалося запустити не тільки «Посейдон» з підводного човна, а й атомну енергетичну установку, на якій апарат ішов «певний час».
Що передувало
Путін 26 жовтня заявив, що російська армія провела випробування крилатої ракети необмеженої дальності з ядерним двигуном 9М730 «Буревісник», здатної нести ядерний заряд.
Начальник російського Генштабу Валерій Герасимов доповів, що випробування провели 21 жовтня. Політ ракети був багатогодинним. За словами Герасимова, «Буревісник» подолав 14 тисяч кілометрів і перебував у повітрі 15 годин.
Вже 27 жовтня військова розвідка Норвегії підтвердила, що Росія проводила випробування крилатої ракети «Буревісник». Російська армія запустила ракету з арктичного архіпелагу Нова Земля в Баренцевому морі.