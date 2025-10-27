Розвідка Норвегії розкрила, де Росія запускала нову ракету з ядерним двигуном

Військова розвідка Норвегії підтвердила, що Росія проводила випробування крилатої ракети з ядерним двигуном 9М730 «Буревісник». Вона здатна нести ядерний заряд.
Про це в листі Reuters повідомив очільник військової розвідки країни віцеадмірал Нільс Андреас Стенсенес.
Російська армія запустила ракету з арктичного архіпелагу Нова Земля в Баренцевому морі.
Путін 26 жовтня оголосив про успішне випробування ракети. Начальник російського Генштабу Валерій Герасимов доповів, що його провели 21 жовтня. За його словами, «Буревісник» подолав 14 тисяч кілометрів і перебував у повітрі 15 годин.
Путін наказав готувати інфраструктуру, щоб розмістити це озброєння у Збройних силах РФ.
Наступного дня президент США Дональд Трамп заявив, що Путіну «варто завершити війну, а не тестувати ракети». Він також наголосив на тому, що у Сполучених Штатів є найбільший у світі ядерний підводний човен «прямо біля російського узбережжя».
Що відомо про цю нову ракету РФ
Путін називав ракету «Буревісник» (за класифікацією НАТО — SSC-X-9 Skyfall), «невразливою» для сучасних і майбутніх систем протиракетної оборони. За його словами, вона може літати на майже необмежену відстань і змінювати траєкторію польоту, що робить її важкою для перехоплення.
Експерти з контролю над озброєннями кажуть, що для Росії значення цієї ракети зросло після того, як у січні США оголосили про розробку нового протиракетного щита Golden Dome. Москва, ймовірно, сприймає «Буревісник» як засіб збереження стратегічної переваги і стримування США.
Водночас багато фахівців сумніваються, що ракета дійсно зможе обійти системи ПРО. Вони також підкреслюють, що її використання не дає Москві якихось принципово нових можливостей у порівнянні з уже наявним ядерним арсеналом і може бути небезпечним для самої Росії, бо під час польоту ракета може випромінювати радіацію.
За даними організації Nuclear Threat Initiative, історія випробувань «Буревісника» проблемна: із 13 відомих запусків лише два були частково успішними, що ставить під сумнів надійність цієї зброї.
У жовтні 2023 року Путін заявив про «останнє успішне випробування ракети «Буревісник». Однак із того часу її так і не взяли на озброєння.