Росіяни заявили, що випробували нову ядерну ракету

Доказів випробування наразі немає. Однак у серпні Reuters з посиланням на дослідників і джерела писало, що РФ може до нього готуватися . Джерела відмічали, що супутникові знімки показують активну діяльність на полігоні «Паньково» на архіпелазі Нова Земля в Баренцовому морі.

Начальник російського Генштабу Валерій Герасимов доповів, що випробування провели 21 жовтня. Політ ракети був багатогодинним. За словами Герасимова, «Буревісник» подолав 14 тисяч кілометрів і перебував у повітрі 15 годин.

Що відомо про цю нову ракету РФ

Путін називав ракету «Буревісник» (за класифікацією НАТО — SSC-X-9 Skyfall), «невразливою» для сучасних і майбутніх систем протиракетної оборони. За його словами, вона може літати на майже необмежену відстань і змінювати траєкторію польоту, що робить її важкою для перехоплення.

Експерти з контролю над озброєннями кажуть, що для Росії значення цієї ракети зросло після того, як у січні США оголосили про розробку нового протиракетного щита Golden Dome. Москва, ймовірно, сприймає «Буревісник» як засіб збереження стратегічної переваги і стримування США.

Водночас багато фахівців сумніваються, що ракета дійсно зможе обійти системи ПРО. Вони також підкреслюють, що її використання не дає Москві якихось принципово нових можливостей у порівнянні з уже наявним ядерним арсеналом і може бути небезпечним для самої Росії, бо під час польоту ракета може випромінювати радіацію.

За даними організації Nuclear Threat Initiative, історія випробувань «Буревісника» проблемна: із 13 відомих запусків лише два були частково успішними, що ставить під сумнів надійність цієї зброї.

У жовтні 2023 року Путін заявив про «останнє успішне випробування ракети «Буревісник». Однак із того часу її так і не взяли на озброєння.