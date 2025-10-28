Axios: Нетаньягу наказав атакувати сектор Гази без погодження з Трампом

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у вівторок оголосив про «негайні потужні удари по смузі Гази» у відповідь на атаку, за даними ізраїльських військових, ХАМАС на ізраїльські війська в місті Рафах.

Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела.

За інформацією ізраїльських чиновників, завдати ударів Нетаньягу наказав без попереднього узгодження з адміністрацією Трампа. Раніше ізраїльський премʼєр планував отримувати зелене світло від президента США перед будь-якими новими військовими діями, але події в Рафасі, зокрема перестрілка між ХАМАС та ізраїльськими силами оборони, змусили його діяти самостійно.

Ізраїльські військові заявили, що 28 жовтня бойовики ХАМАС обстріляли ізраїльські війська протитанковими ракетами та вели снайперський вогонь у Рафасі. У відповідь ВПС Ізраїлю здійснили авіаудари по місту.

ХАМАС заперечує будь-яку участь в інциденті та звинувачує Ізраїль у порушенні перемирʼя. Після оголошення ударів ХАМАС повідомив про відтермінування передачі тіла загиблого заручника, яке знайшли раніше того ж дня.

До інциденту Нетаньягу консультувався з військовими щодо можливого нового удару по Газі через нібито порушення перемирʼя бойовиками ХАМАС. Ізраїльські чиновники намагалися звʼязатися з Трампом, щоб узгодити військову відповідь, але перестрілка в Рафасі змусила Нетаньягу діяти без попередньої консультації зі США.

Старші посадовці адміністрації Трампа вже заявляли, що не вважають дії ХАМАС серйозним порушенням угоди, і закликали Ізраїль уникати радикальних заходів, які можуть зруйнувати перемирʼя.

Axios пише, що удари Ізраїлю, проведені без узгодження з Вашингтоном, можуть ще більше загострити ситуацію у Газі та поставити під загрозу крихкий мирний процес, що був досягнутий за посередництва США.