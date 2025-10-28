Екскерівника «Укренерго» Володимира Кудрицького затримали. Його підозрюють у шахрайстві разом з Гринкевичем

Ексголову «Укренерго» Володимира Кудрицького затримали на Львівщині, де той саме перебував на відпочинку.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, а також джерела «Бабеля».

Кудрицького затримали за підозрою у шахрайському заволодінні коштами держпідприємства «НЕК «Укренерго». У цій же справі підозру отримав і львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, який вже перебуває в СІЗО у справі про закупівлю неякісного одягу для ЗСУ на понад 1 млрд грн.

За даними слідства, Гринкевич був організатором схеми. У 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем Кудрицький вступив у змову з представниками приватної компанії. На той час він обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДП «НЕК «Укренерго», зазначають правоохоронці.

У результаті сторони уклали два договори на загальну суму понад 68 млн грн. Після цього держпідприємство переказало підряднику понад 13,7 млн грн авансу, які зловмисники привласнили без наміру виконувати реконструкцію.

Слідство також встановило факти підроблення документів, які подавалися для державної реєстрації юридичної особи, яку використовували у злочинній схемі. Надалі фігуранти здійснили фінансові операції, щоб легалізувати отримані кошти.

Гринкевичу повідомили про підозру в шахрайстві, підробці документів та легалізації незаконних коштів. Кудрицького затримали за підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі ДБР готують клопотання до суду про обрання Кудрицькому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.