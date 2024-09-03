Голова та член наглядової ради «Укренерго» йдуть у відставку після звільнення Кудрицького

Голова наглядової ради «Укренерго» Данієль Доббені та її член Педер Андреасен достроково припиняють свої повноваження через звільнення голови Володимира Кудрицького, яке вважають політично вмотивованим.

Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

Учора, 2 вересня, Наглядова рада провела позачергове засідання з ініціативи голови Володимира Кудрицького. Він представив звіт щодо забезпечення захисту об’єктів високовольтної мережі під час російських атак та ситуації навколо компанії в публічній площині.

Під час засідання більшість членів Наглядової ради прийняли рішення достроково припинити повноваження Володимира Кудрицького за згодою сторін. Однак сьогодні, 3 вересня, Данієль Доббені та Педер Андреасен повідомили про дострокове припинення повноважень як членів наглядової ради компанії.

«Ми вважаємо, що рішення про дострокове звільнення керівника «Укренерго» є політично вмотивованим і, за результатами представленого звіту, для нього не має жодних обґрунтованих підстав», — йдеться в їхній заяві.

Вони також зазначили, що за час роботи в правлінні «відчували політичний тиск і спостерігали постійні спроби в обхід конкурсу призначити в правління компанії людей, професійні якості яких викликали сумніви». Крім того, Доббені та Адреасен кажуть, що регулярно отримували звіти від менеджменту «Укренерго» про негативний вплив на репутацію компанії з боку «анонімних джерел в соцмережах та тиск на співробітників з боку правоохоронних органів».

«Ми не бачимо можливості продовжувати свою роботу в Наглядовій Раді «Укренерго». Порушення принципів корпоративного управління та прийняття рішення про звільнення її керівника без доказу неналежного управління є неприйнятним», — заявили вони.

Звільнення Кудрицького «є неприйнятним», і може позначитися на подальшій співпраці «Укренерго» з операторами-членами ENTSO-E, зазначили Андреасен і Доббені.