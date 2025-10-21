Джерела «Бабеля»: В екскерівника «Укренерго» Володимира Кудрицького проводять обшуки

Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками до екскерівника «Укренерго» Володимира Кудрицького.
Цю інформацію підтвердили джерела «Бабеля» в правоохоронних органах.
За даними УП, слідчі дії проводять за фактом зловживання службовим становищем та заволодіння коштами державної компанії.
Медіа пише, що йдеться про завищення обсягів рубки лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання енергомагістралей. Цю інформацію підтвердили й джерела «Бабеля».
Обшуки також проходять в «Укренерго», у приміщеннях підрядної організації та інших залучених до схеми підприємств.
- Кудрицький очолював правління «Укренерго» у 2020—2024 роках. Видання Forbes Ukraine та «Економічна правда» з посиланням на джерела писали, що президент Володимир Зеленський вимагав від Кудрицького написати заяву про звільнення за власним бажанням — через поганий захист енергообʼєктів. Однак Кудрицький відмовився, тож його звільнення розглядала наглядова рада — про це стало відомо 2 вересня.
- 3 вересня голова наглядової ради «Укренерго» Данієль Доббені та її член Педер Андреасен достроково припинили свої повноваження через звільнення Володимира Кудрицького, яке вважають політично вмотивованим.