Джерела «Бабеля»: В екскерівника «Укренерго» Володимира Кудрицького проводять обшуки

Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками до екскерівника «Укренерго» Володимира Кудрицького.

Цю інформацію підтвердили джерела «Бабеля» в правоохоронних органах.

За даними УП, слідчі дії проводять за фактом зловживання службовим становищем та заволодіння коштами державної компанії.

Медіа пише, що йдеться про завищення обсягів рубки лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання енергомагістралей. Цю інформацію підтвердили й джерела «Бабеля».

Обшуки також проходять в «Укренерго», у приміщеннях підрядної організації та інших залучених до схеми підприємств.