Зеленський: СБУ має достатньо доказів російського громадянства Труханова

У Служби безпеки України достатньо доказів, що у колишнього мера Одеси Геннадія Труханова є громадянство РФ.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами.

«Є додаткова інформація з реєстрів від Держприкордонслужби, яка також збігається з тим, що у Труханова є громадянство РФ. Скільки там паспортів, які справжні, які підроблені, хто це робить — мене, чесно кажучи, не цікавить. Чи є стовідсотковий факт, що він є громадянином Росії? Мені СБУ і прикордонники кажуть “так”», — наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що позбавлення Труханова громадянства — це не політичний крок.

«Я зробив абсолютно практичний крок. І я вважаю, що це зроблено згідно з законом і зроблено справедливо. Тому що ніхто не знає, чого очікувати від “рускіх” і як вони зацікавлені в Одесі. Як президент я маю бути впевненим, що люди, які очолюють владу там, точно будуть захищати Одесу і точно її захистять. Саме такий вибір у мене був з відповідною кандидатурою», — підсумував він.

Що передувало

СБУ 14 жовтня заявила, що меру Одеси Геннадію Труханову припинили громадянство України, бо встановили, що він є громадянином РФ і має чинний російський закордонний паспорт.

За інформацією СБУ, у грудні 2015 року він отримав російський закордонний паспорт.

Спецслужба каже, що у 2017 році представники Труханова звернулися з заявою до російських уповноважених органів — суд у Московській області скасував чинність його внутрішнього паспорта.

Тоді ж суд зазначив, що людина не втрачає російського громадянства, навіть коли скасовує або відмовляється від цього документа, якщо його отримано на законних підставах.

За день до цього, 13 жовтня, на сайті президента зʼявилася електронна петиція з вимогою припинити українське громадянство мера Одеси Геннадія Труханова. Менш ніж за добу вона зібрала необхідну кількість підписів. Журналісти вже давно заявляли про наявність у Труханова російського паспорта, але він це заперечує.

Сам Геннадій Труханов каже, що рішення про позбавлення громадянства України він оскаржуватиме у Верховному суді, а «якщо цього буде замало» — у Європейському суді з прав людини.

Російський The Insider стверджує, що СБУ опублікувала підробний паспорт, оскільки документ із таким самим номером належить росіянці Тетяні. Також з номера паспорта випливає, що його видали 2 листопада 2010 року, а не 15 грудня 2015-го, як було зазначено.

Виконувачем обовʼязків мера Одеси призначили секретаря Одеської міськради Ігоря Коваля.