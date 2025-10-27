Естонія збиватиме російські дрони, які порушуватимуть її повітряний простір

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що країна готова збивати російські літальні апарати, якщо вони становлять загрозу.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою.

«Ми маємо всі протоколи й можливості. Естонія — частина НАТО понад 20 років. Альянс готовий захищати свою територію. Ми очікуємо більшого залучення, більше розташування зброї й кращої координації, коли стосується таких порушень», — підкреслив Цахкна.

Крім того, Маргус Цахкна під час брифінгу заявив, що Естонія виділяє €150 тисяч на підтримку енергосистеми України. Раніше країна надала близько €700 тисяч на підтримку української енергетики.

19 вересня МЗС Естонії повідомило, що три російські винищувачі МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії. Літаки перебували над Фінською затокою 12 хвилин.

Як світ реагує на провокації з боку Росії?

З 10 вересня 2025 року Росія регулярно порушує повітряний простір Польщі, Румунії, Естонії, Данії, Франції та Німеччини. У вересні Європейський Союз розпочав обговорювати створення наземної, дронової і морської «стін» для захисту східного флангу від безпілотників.

Вже в жовтні Європарламент оприлюднив резолюцію, у якій закликав країни ЄС до збиття російських повітряних цілей, які порушують їхній повітряний простір.

Згодом міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив про плани надати солдатам повноваження для збиття дронів поблизу військових баз. Про готовність збивати російські дрони казав навіть премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Водночас президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що не буде віддавати наказ на негайне збиття об’єктів, які порушуватимуть повітряний простір його країни, зазначивши, що це «мають вирішувати військові».

Автор: Світлана Зайкова