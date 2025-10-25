Росія вкотре атакувала шахту на Дніпропетровщині, там було майже 500 працівників

Армія Росії 25 жовтня знову атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині.
Про це повідомляє ДТЕК.
Під час атаки під землею перебувало 496 співробітників шахти. Всіх вивели на поверхню, ніхто не постраждав.
Це вже сьома масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці.
Минулого разу Росія вдарила по шахті ДТЕК на Дніпропетровщині 19 жовтня. Тоді під землею було 192 співробітники шахти, ніхто з них не постраждав.
- У жовтні Росія активізувала атаки по українській енергетиці, в різних регіонах почали вводити екстрені відключення світла через удари.
- Зокрема, через російську атаку 1 жовтня по Славутичу стався блекаут на Чорнобильській АЕС. А після атаки 10 жовтня проблеми зі світлом фіксували у 12 областях, зокрема і в Києві — тоді в столиці без електроенергії залишився лівий берег.
- Енергоінфраструктуру Дніпропетровщини Росія атакувала також у ніч на 15 жовтня. Тоді в регіоні вводили аварійні відключення світла.