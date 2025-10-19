Росіяни вдарили по шахті ДТЕК на Дніпропетровщині, коли під землею були майже 200 гірників

Увечері 19 жовтня Росія масовано атакувала вугільну шахту ДТЕК у Дніпропетровській області.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
«Напередодні старту опалювального сезону ворог знову вдарив по українській енергетиці», — заявили у компанії.
Там додають, що під час атаки під землею перебували 192 співробітники шахти. Наразі їх дістають на поверхню.
Це вже четверта масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці.
- У жовтні Росія активізувала атаки по українській енергетиці, в різних регіонах почали вводити екстрені відключення світла через удари.
- Зокрема, через російську атаку 1 жовтня по Славутичу стався блекаут на Чорнобильській АЕС. А після атаки 10 жовтня проблеми зі світлом фіксували у 12 областях, зокрема і в Києві — тоді у столиці без електроенергії залишився лівий берег.
- Енергоінфраструктуру Дніпропетровщини Росія атакувала також у ніч на 15 жовтня. Тоді у регіоні вводили аварійні відключення світла.