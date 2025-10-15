Росія масовано вдарила дронами по Дніпропетровщині, в області аварійні відключення світла

Армія Росії в ніч проти 15 жовтня масовано атакувала безпілотниками Дніпропетровську область.
Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА.
Над областю збили 37 безпілотників. У Павлограді, Камʼянському та Славгородській громаді виникли пожежі. Через атаку пошкоджена енергетична інфраструктура, також є руйнування на території транспортного і промислового підприємств.
Постраждав 19-річний хлопець, його госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Як повідомила ДТЕК, після атаки в області ввели екстрені відключення світла.
- У жовтні Росія активізувала атаки по українській енергетиці, в різних регіонах почали вводити екстрені відключення світла через удари.
- Зокрема, через російську атаку 1 жовтня по Славутичу стався блекаут на Чорнобильській АЕС. А після атаки 10 жовтня проблеми зі світлом фіксували у 12 областях, зокрема і в Києві — тоді у столиці без електроенергії залишився лівий берег.