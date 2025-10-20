Справа «труби Медведчука». Судді з російським громадянством Богдану Львову зменшили заставу у понад 15 разів

Вищий антикорупційний суд 20 жовтня зменшив розмір застави колишньому судді Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдану Львову з 302,8 мільйона гривень до 20 мільйонів — тобто в понад 15 разів.

Про це повідомляє громадська організація Transparency International Ukraine.

Богдана Львова підозрюють у тому, що він допомагав незаконно привласнити українську ділянку магістрального нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрямок», відомого як «труба Медведчука».

Цей нафтопровід належав державі, тобто Фонду держмайна. Збитки від цих дій оцінюють у 1,4 мільярда гривень.

«Труба Медведчука»

Нафтогоном багато років користувалася російська компанія «Транснафтопродукт». Україна з 2011 року намагалася повернути цей актив у державну власність.

Детективи НАБУ розслідують захоплення нафтогону компанією «ПрикарпатЗахідтранс» від 2017 року. Її формальні власники — білоруський бізнесмен Микола Воробей і громадянин Німеччини Анатолій Шефер, неформальним власником «труби» учасники ринку називали Віктора Медведчука.

За підсумками розслідування, Вищий антикорупційний суд України заарештував майно, яке передали в управління державній компанії «Укртранснафта».

У 2021 році Фонд державного майна України звернувся до Господарського суду Житомирської області з позовом, у якому вимагав визнати за державою право власності на трубопровід.

У червні 2023 року суд підтримав позицію Фонду. А 31 січня 2024 року Верховний суд України відхилив касаційну скаргу, остаточно підтвердивши право держави на це майно.