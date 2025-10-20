Зеленський: Україна закупить у американських оборонних компаній 25 систем Patriot

Україна зараз готує контракт з американськими оборонними компаніями на постачання 25 систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 19 жовтня, передають Інтерфакс-Україна та «Суспільне».

«В координації з відповідними службами США ми побудували розмови з оборонними компаніями щодо ППО, готуємо контракт на 25 систем Patriot. Я вважаю, що це дуже хороша історія. Непроста. Але довготривала», — сказав президент.

За його словами, 25 систем — це запит від Повітряних сил ЗСУ, але таку кількість систем Україна не зможе отримати одразу. Йдеться про щорічні постачання.

Водночас складністю є те, що виробник Patriot має чергу на виробництво систем для інших країн.

«Ці 25 систем ми будемо отримувати щороку, різну кількість у різні роки. Білий дім може змінити чергу, якщо на те буде політична воля. Ми розуміємо, які європейські країни можуть нам надати цей пріоритет черги. Є більше в цьому питанні позитиву — зараз працюємо, щоб отримати необхідні рішення», — сказав він.

За словами президента, у ключових європейських країнах-членах НАТО є системи Patriot, які належать США. І ці комплекси, також може отримати Україна, якщо на це буде «добра воля» і сприяння у Білому домі.

Планується, що кошти, необхідні для закупівлі 25 систем Patriot, надійдуть від використання заморожених російських активів і фінансова основа цієї угоди вже опрацьована.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

У жовтні 2024 року Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів. Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 про передачу Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів Росії.

За кілька днів після рішення Ради ЄС країни G7 погодили кредит на $50 мільярдів для України коштом доходу від заморожених активів Росії. Внесок США — $20 мільярдів.

Єврокомісія 29 серпня почала розробляти механізм, за яким зможе перевести майже €200 мільярдів заморожених активів РФ. ЄС розглядає можливість того, щоб перевести активи у «спеціальний цільовий холдинг», який підтримають країни G7. €18 мільярдів від ЄС повністю виплатять вже до кінця року — саме тому знову шукають нове рішення стосовно заморожених російських активів.

Уряд Великої Британії 4 вересня спрямував мільярд фунтів із доходів від заморожених російських активів на закупівлю військової допомоги для України.