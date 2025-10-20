У Флориді знайшли мисливську вежу з видом на трап літака Трампа. ФБР почало розслідування

Американська секретна служба 16 жовтня виявила підозрілу мисливську вежу поблизу міжнародного аеропорту Палм-Біч, з якої відкривається прямий огляд місця, де президент Дональд Трамп виходить з літака Air Force One.

Про це пише NBC News.

Речник секретної служби Ентоні Гугліелмі розповів, що під час обшуків правоохоронці виявили «обʼєкти, що представляють інтерес», поблизу міжнародного аеропорту Палм-Біч. ФБР зараз проводить розслідування.

Гугліелмі додав, що «це не вплинуло на будь-які пересування, і на місці не було ніяких людей, які були б присутні або причетні до цього».

Високопоставлений чиновник, обізнаний з розслідуванням, сказав, що місце знахідки розташоване через дорогу від частини аеропорту, де часто паркуються приватні літаки, включаючи приватний літак Трампа.

Чиновник повідомив, що Air Force One зазвичай не паркується в цій зоні, але буде там паркуватися через нещодавні будівельні роботи і використовував цю зону в минулому.

Трамп 17 жовтня відправився до Флориди і проводить вихідні у Вест-Палм-Біч, де він часто зупиняється у своєму курортному комплексі «Мар-а-Лаго», щоб пограти в гольф.

Замахи на Трампа

Перший замах на тоді ще кандидата в президенти Дональда Трампа скоїли 13 липня 2024 року, на передвиборчому мітингу в Батлері, штат Пенсильванія. У Трампа вистрілили щонайменше пʼять разів.

Стрільцем був 20-річний Томас Крукс, який вів вогонь з гвинтівки AR-15. Трамп постраждав від однієї кулі — вона пробила йому верхню частину вуха. Від інших куль загинув 50-річний чоловік, ще двоє людей були поранені. Крукса застрелили бійці Секретної служби.

Другий замах стався 15 вересня того ж року поблизу гольф-клубу Дональда Трампа у штаті Флорида, Трамп тоді не постраждав. У той день Секретна служба США відкрила вогонь після того, як агент побачив ствол рушниці, що стирчав із кущів поблизу поля для гольфу Трампа у Вест-Палм-Біч. Це було неподалік від місця, де в той момент грав експрезидент США.

Тоді затримали 58-річного активіста Раяна Веслі Раута. У вересні 2025 року його визнали винним. Покарання Рауту оголосять 18 грудня.