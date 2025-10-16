Росія вночі атакувала Україну 320 дронами та більш ніж 30 ракетами. Скільки збила ППО

У ніч проти 16 жовтня росіяни завдали комбінованого удару по обʼєктах енергетичної інфраструктури України, застосувавши ударні дрони, ракети повітряного та наземного базування.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Цього разу росіяни використали для атаки таку зброю:

320 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» та безпілотники інших типів;

дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»;

26 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23;

дві крилаті ракети «Іскандер-К»;

сім керованих авіаційних ракет Х-59.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Повітряні сили звітують, що українська ППО знешкодила 288 повітряних цілей із 357, а саме:

283 ворожих безпілотники;

5 керованих авіаційних ракет Х-59.

Ще 18 ворожих ракет не досягли своїх цілей. Проте 14 ракет і 37 ударних БпЛА влучили у 14 місцях.

Основним напрямком удару цієї ночі були Полтавщина та Харківщина. Зокрема, у Полтавській області пошкоджено обʼєкти нафтогазової промисловості. Роботу обʼєктів газовидобутку зупинили.

Без газопостачання залишилися 6 450 споживачів у шести населених пунктах області. Також уранці у Києві та низці областей ввели аварійні відключення світла через російські атаки.