На Полтавщині через атаку РФ зупинили роботу обʼєктів газовидобутку

Уночі 16 жовтня росіяни вчергове атакували енергетичну інфраструктуру «ДТЕК Нафтогаз» дронами і ракетами.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК та Полтавська ОВА.

Під атакою опинилася енергетична інфраструктура Полтавської області.

Унаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено обʼєкти нафтогазової промисловості. Роботу обʼєктів газовидобутку зупинили.

Минулося без постраждалих.

Без газопостачання залишилися 6 450 споживачів у шести населених пунктах області. Також на Полтавщині зранку запровадили графіки аварійних відключень світла.