Новини

У Києві та низці областей ввели аварійні відключення світла через російські атаки

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

У четвер, 16 жовтня, в кількох регіонах України ввели екстрені відключення світла — це наслідок російських атак по енергетиці.

Про це повідомило «Укренерго».

Через складну ситуацію в енергосистемі екстрені відключення ввели у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Хмельницькій та частині Черкаської областей. ДТЕК також повідомляв про відключення в Києві та області.

На Чернігівщині діють погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг. Це наслідок систематичних атак росіян на енергетичну інфраструктуру регіону упродовж кількох попередніх тижнів.

Також з 16:00 і до кінця доби в усіх регіонах України ймовірне запровадження графіків обмеження потужності для промисловості обсягом у дві черги.

  • Росіяни 16 жовтня вчергове атакували дронами і ракетами енергетичну інфраструктуру «ДТЕК Нафтогаз» на Полтавщині — через це зупинилась робота обʼєктів газовидобутку.
  • За словами Зеленського, Росія цієї ночі запустила понад 300 дронів та 37 ракет вночі по Україні.