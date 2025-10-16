У Києві та низці областей ввели аварійні відключення світла через російські атаки

У четвер, 16 жовтня, в кількох регіонах України ввели екстрені відключення світла — це наслідок російських атак по енергетиці.

Про це повідомило «Укренерго».

Через складну ситуацію в енергосистемі екстрені відключення ввели у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Хмельницькій та частині Черкаської областей. ДТЕК також повідомляв про відключення в Києві та області.

На Чернігівщині діють погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг. Це наслідок систематичних атак росіян на енергетичну інфраструктуру регіону упродовж кількох попередніх тижнів.

Також з 16:00 і до кінця доби в усіх регіонах України ймовірне запровадження графіків обмеження потужності для промисловості обсягом у дві черги.