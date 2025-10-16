У Києві та низці областей ввели аварійні відключення світла через російські атаки

У четвер, 16 жовтня, в кількох регіонах України ввели екстрені відключення світла — це наслідок російських атак по енергетиці.
Про це повідомило «Укренерго».
Через складну ситуацію в енергосистемі екстрені відключення ввели у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Хмельницькій та частині Черкаської областей. ДТЕК також повідомляв про відключення в Києві та області.
На Чернігівщині діють погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг. Це наслідок систематичних атак росіян на енергетичну інфраструктуру регіону упродовж кількох попередніх тижнів.
Також з 16:00 і до кінця доби в усіх регіонах України ймовірне запровадження графіків обмеження потужності для промисловості обсягом у дві черги.
- Росіяни 16 жовтня вчергове атакували дронами і ракетами енергетичну інфраструктуру «ДТЕК Нафтогаз» на Полтавщині — через це зупинилась робота обʼєктів газовидобутку.
- За словами Зеленського, Росія цієї ночі запустила понад 300 дронів та 37 ракет вночі по Україні.