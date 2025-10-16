Трамп: Індія згодна не купувати російську нафту. На черзі — Китай

Індія погодилась припинити купувати російську нафту після тиску США.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає Reuters.

«Тож я був не радий, що Індія купує нафту, і він (премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді) сьогодні запевнив мене, що вони не купуватимуть нафту в Росії», — сказав він журналістам 15 жовтня під час заходу в Білому домі.

Трамп додав, що далі буде намагатись переконати Китай зробити те саме.

Пізніше того ж дня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що на зустрічі у Вашингтоні він повідомив міністру фінансів Японії Кацунобу Като, що адміністрація Трампа очікує припинення японського імпорту російських енергоносіїв.

Що передувало

На початку серпня Трамп увів додаткове мито у 25% на імпорт з Індії за закупівлю нею нафти з Росії. Так адміністрація Трампа намагається тиснути на Москву піти на мирні переговори з Україною.

20 серпня Bloomberg повідомляв, що державні нафтопереробні компанії Індії відновили закупівлю російської нафти, попри вищі мита на торгівлю та хвилю критики від чиновників адміністрації Трампа.

12 вересня видання Financial Times писало, що США чинитимуть тиск на країни G7, щоб ті різко підвищили тарифи для Індії та Китаю за купівлю російської нафти.

Bloomberg наприкінці вересня зазначав, що Індія просить США дозволити їй купувати іранську нафту замість російської.