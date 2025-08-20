Bloomberg: Державні нафтопереробні компанії Індії відновили закупівлі російської нафти попри мита та критику США

Державні нафтопереробні компанії Індії відновили закупівлю російської нафти, попри вищі мита на торгівлю та хвилю критики від чиновників Адміністрації президента США Дональда Трампа.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Як повідомили агентству обізнані трейдери, Indian Oil Corp. та Bharat Petroleum Corp. за останні два дні придбали кілька партій російської нафти Urals. Її мають поставити у вересні та жовтні.

Знижка на російську нафту Urals з західних портів Росії зросла до $2,50 за барель проти ціни Dated Brent. У липні вона була $1 за барель. Через це індійські нафтопереробники знову купують цю нафту. Це, ймовірно, додатково стимулювало індійських нафтопереробників повернутися до закупівель.

Що передувало

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Індія стала головним покупцем російської нафти, яку доставляють морем. Це сталося тому, що країни Заходу відмовилися від її імпорту. У травні очікували, що Нью-Делі імпортуватиме понад 2,1 мільйона барелів щодня. Це стало можливим завдяки тому, що після січневих санкцій США до перевезення нафти залучили нові танкери.

У травні 2025 року агентство Bloomberg писало, що танкери під американськими санкціями зʼявилися серед кораблів, які постачають російську нафту до Індії. Тоді на нафтопереробний завод країни доставили приблизно мільйон барелів нафти РФ марки Sokol.

У серпні Дональд Трамп ввів додаткові мита у 25% на імпорт з Індії за те, що вона купує нафту з Росії. Так, державні компанії призупинили закупівлю російської нафти, а приватні компанії продовжують її імпортувати.

А цього тижня радник Білого дому з питань торгівлі Пітер Наварро написав у колонці для Financial Times, що зростання імпорту російської нафти зумовлене «наживою індійського нафтового лобі», а не внутрішніми потребами. Крім того, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що деякі з «найзаможніших родин Індії» отримують вигоду від закупівлі російської нафти, й підтвердив плани підвищити мита проти Нью-Делі.

Трамп пригрозив, що з 27 серпня може підняти мито на всі індійські товари в США до 50%. В половину мита підвищать через те, що Індія купує російську нафту. Індійський уряд відповів, що купує нафту за ціною і умовами ринку та робитиме все, щоб захистити свої інтереси.