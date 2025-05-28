Bloomberg: Танкери під санкціями США беруть участь у постачанні російської нафти в Індію

Танкери, що перебувають під санкціями США, зʼявилися серед кораблів, які постачають російську нафту до Індії.

Про це пише Bloomberg.

Минулого тижня приблизно мільйон барелів російської нафти марки Sokol доставили на нафтопереробний завод в Індії. Частину цієї нафти двічі перевантажували з одного судна на інше. Один з танкерів, що брав участь у перевантаженні, перебуває під санкціями США. За даними аналітичних компаній Kpler і Vortexa, наступного місяця такі ж судна, що перебувають під санкціями, мають привезти нові партії цієї ж нафти.

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Окрім того, наприкінці березня танкер типу Aframax, на який США наклали санкції в січні, забрав приблизно 500 тисяч барелів російської нафти марки Sokol з терміналу Де-Кастрі. Потім він вирушив до району затоки Находка, що біля морського порту «Козьміно» на Далекому Сході Росії, де за тиждень перевантажив нафту на судно Night Glory.

Далі цей танкер поплив до берегів Малайзії, де знову перевантажив нафту — цього разу на більший танкер Cordelia Moon. Він і доставив нафту на індійський нафтопереробний завод у місті на заході Індії Джамнагар наприкінці травня. Судна Night Glory та Cordelia Moon перебувають під санкціями Великої Британії, але не США.

Дані компанії Kpler показують, що до перевезення російської нафти були залучені й інші танкери, на які поширюються санкції США, — зокрема, Captain Kostichev і Victor Konetsky. Captain Kostichev наприкінці квітня завантажив 699 тисяч барелів нафти Sokol з судна Сахалін-1, а потім передав її на танкер Monte 1, що має розвантажитися в Джамнагарі на початку червня. Victor Konetsky в середині травня перевантажив нафту з Night Glory в затоці Находка.

Компанія Reliance Industries, яка володіє нафтопереробним заводом у Джамнагарі, не відповіла на запит журналістів щодо ситуації. Також не вдалося звʼязатися з власником танкера Viktor Titov з ОАЕ і з власником Night Glory з Китаю. Менеджер з безпеки судна Cordelia Moon не відповіла на електронного листа.

Усі ці судна можуть змінити кінцевий пункт призначення. Власники компаній, повʼязаних із танкерами Captain Kostichev і Victor Konetsky (у них ті ж контактні дані, що й у власника Viktor Titov), не відповіли на дзвінки. На листи до власника Monte 1 теж не надійшло відповіді.

Раніше Індія заявляла, що не дозволятиме розвантажуватися у своїх портах суднам, які перебувають під санкціями США. Водночас уряд премʼєра Нарендри Моді наголошував, що дотримується лише санкцій, запроваджених ООН, а не окремими країнами чи обʼєднаннями. Міністерство нафти не відповіло на запит журналістів прокоментувати цю ситуацію.

«В індійському імпорті російської сирої нафти завжди буде елемент прорахованого ризику, але нафтопереробні заводи здебільшого перестраховувалися», — сказала засновниця Vanda Insights Вандана Харі.

За її словами, вони не можуть нести відповідальність за те, як транспортують сиру нафту.