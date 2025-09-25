Bloomberg: Індія просить США дозволити їй купувати іранську нафту замість російської

Індійські офіційні особи заявили адміністрації президента США Дональда Трампа, що скоротять імпорт російської нафти лише за умови дозволу на закупівлю сирої нафти у постачальників, які перебувають під американськими санкціями, — Ірану і Венесуели.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
Індійська делегація, яка відвідала США цього тижня, повторила це прохання на зустрічах з американськими чиновниками.
Представники Індії підкреслили, що одночасне припинення поставок російської, іранської та венесуельської нафти може призвести до зростання світових цін.
Міністр торгівлі Індії Піюш Гоял заявив цього тижня в Нью-Йорку, що країна хоче збільшити закупівлі американських нафти та газу. За його словами, цілі Індії в галузі енергетичної безпеки «будуть значною мірою повʼязані зі США».
- На початку серпня Трамп увів додаткове мито у 25% на імпорт з Індії за закупівлю нею нафти з Росії.
- 20 серпня Bloomberg повідомляв, що державні нафтопереробні компанії Індії відновили закупівлю російської нафти, попри вищі мита на торгівлю та хвилю критики від чиновників адміністрації Трампа.
- 12 вересня Financial Times писало, що США чинитимуть тиск на країни G7, щоб ті різко підвищили тарифи для Індії та Китаю за купівлю російської нафти — так Штати намагаються змусити Москву піти на мирні переговори з Україною.