Велика Британія і Канада приєднаються до плану ЄС із допомоги Україні за рахунок заморожених російських активів

Велика Британія і Канада приєднаються до плану Європейського Союзу з використання майже $300 мільярдів заморожених російських активів на підтримку України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ці кошти допоможуть Україні купувати зброю, зокрема у США, і підтримувати економіку.

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив готовність координувати дії з ЄС, Францією, Німеччиною та іншими країнами G7, включно зі США. Лідери планують разом підсилювати тиск на Росію, у тому числі через фінансові механізми та заходи проти російського тіньового флоту.

Цього тижня під час щорічних засідань МВФ у Вашингтоні міністри фінансів країн G7 обговорять деталі плану, а також нові санкції проти російського енергетичного сектора і компаній, які підтримують торгівлю російською нафтою.

Основна складність переговорів пов’язана з тим, що Бельгія хоче гарантій на випадок, якщо Росія вимагатиме повернути активи через суд. ЄС і країни-члени працюють над тим, щоб забезпечити їх.

ЄС сподівається досягти політичної згоди вже на наступній зустрічі у Брюсселі, після чого механізм вивільнення коштів може запрацювати до середини наступного року.

Раніше Bloomberg писав, що Євросоюз пропонує варіант «репараційної позики», що формально не вважається конфіскацією: Росія зберігає право вимагати повернення коштів у майбутньому, але лише якщо погодиться компенсувати Україні збитки від війни.