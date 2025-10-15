Британія за пів року відправила Україні понад 85 тисяч безпілотників

За шість місяців цього року Велика Британія постачила Україні понад 85 тисяч військових дронів.

Про це йдеться на сайті уряду Британії.

У відомстві додали, що це стало можливим завдяки прискоренню виробництва британськими компаніями.

Загалом цього року Велика Британія інвестувала £600 млн (близько $800 млн) у виробництво дронів для України. Йдеться, зокрема, про десятки тисяч FPV-дронів.

У міністерстві також нагадали, що Велика Британія та Україна зараз розвивають проєкт з виробництва дронів-перехоплювачів Octopus. Планується, що Україна щомісяця отримуватиме «тисячі» таких дронів.