Британія за пів року відправила Україні понад 85 тисяч безпілотників

Автор:
Ольга Березюк
За шість місяців цього року Велика Британія постачила Україні понад 85 тисяч військових дронів.

Про це йдеться на сайті уряду Британії.

У відомстві додали, що це стало можливим завдяки прискоренню виробництва британськими компаніями.

Загалом цього року Велика Британія інвестувала £600 млн (близько $800 млн) у виробництво дронів для України. Йдеться, зокрема, про десятки тисяч FPV-дронів.

У міністерстві також нагадали, що Велика Британія та Україна зараз розвивають проєкт з виробництва дронів-перехоплювачів Octopus. Планується, що Україна щомісяця отримуватиме «тисячі» таких дронів.