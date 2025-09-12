Велика Британія виділить понад $190 млн на підтримку України протягом зими та наступного року

Велика Британія виділить $192,594 мільйона на підтримку України протягом зими та наступного року.

Про це сьогодні заявила міністр закордонних справ Іветт Купер, під час першого візиту до України на цій посаді, йдеться на сайті британського уряду.

З виділеної суми орієнтовно $135,63 мільйона спрямують на гуманітарну допомогу цивільному населенню в прифронтових громадах, на захист найбільш вразливих верств населення та екстрену допомогу тим, хто постраждав від постійних атак Росії.

Зокрема, йдеться про ремонт критично важливих систем водопостачання та опалення, допомогу в підтримці засобів до існування та робочих місць.

Ще орієнтовно $56,96 мільйона допоможуть полагодити електромережі та забезпечити захист газової та енергетичної інфраструктури.

Україна стала першою країною, яку Іветт Купер відвідала на посаді очільниці Міністерства закордонних справ Великої Британії.

У межах свого візиту вона зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та премʼєр-міністром Юлією Свириденко.

Під час переговорів з міністром закордонних справ Сибігою вони обговорять спільні пріоритети в межах стратегічного діалогу між Великою Британією та Україною.

Іветт Купер також відвідає один із житлових будинків, зруйнованих внаслідок жорстоких нападів Росії на Україну, зустрінеться з родинами й дітьми, щоб з перших вуст почути про їхній травматичний досвід.