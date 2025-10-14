В ОБСЄ створили посаду спецпредставника з питань викрадення українських дітей

Президент Парламентської асамблеї Організації безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Пере Хуан Понс Сампʼєтро призначив шведську депутатку Каріну Едебрінк спеціальною представницею з питань викрадення та депортації українських дітей.
Про це повідомив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Президент Володимир Зеленський озвучив таку ініціативу минулого тижня на зустрічі із Сампʼєтро.
Каріна Едебрінк — депутатка парламенту Швеції від Соціал-демократичної партії. Як член делегації країни в ОБСЄ вона була авторкою звіту Парламентської асамблеї організації про викрадення українських дітей Росією. Неодноразово закликала держави-члени ОБСЄ приєднуватися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей і підтримувати ініціативу Bring Kids Back UA.
- Депортація українських дітей — один з воєнних злочинів Росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та дитячого омбудсмана РФ Марії Львової-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 546 українських дітей до Росії. У вересні Зеленський заявив, що Україні вже вдалося повернути 1 625 викрадених дітей. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.