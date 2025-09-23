Зеленський: Україні вже вдалося повернути 1 625 викрадених Росією дітей

Завдяки ініціативі Bring Kids Back UA до України вдалось повернути 1 625 викрадених українських дітей.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яка проходить на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН в Нью-Йорку 23 вересня, передає «Суспільне».

«Завдяки нашій ініціативі Bring Kids Back UA та підтримці партнерів 1 625 дітей вже повернені до України. Кожне повернення — це успіх та врятована дитина, але також виклик, тому що дитина має бути реінтегрована і захищена від травми, через яку вона пройшла», — сказав Зеленський.

Він також повідомив, що Україна запускає механізм відстежування для збору всіх даних про викрадених Росією українських дітей.

Зеленський також нагадав, що під час переговорів у Туреччині українська делегація передала Росії список з іменами 339 викрадених дітей, проте наразі жодної відповіді чи даних про них так і не отримали.

«Станом на зараз Росія майже нічого не зробила. Навіть не дала реальної інформації про цих дітей. Вони відмовляються дати реальну інформацію нам та міжнародним організаціям», — зазначив глава держави.