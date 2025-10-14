Убивство Максима Матерухіна на фунікулері: засуджений до довічного Артем Косов подав апеляцію на вирок

Засуджений до довічного увʼязнення у справі про вбивство 16-річного Максима Матерухіна на київському фунікулері Артем Косов оскаржуватиме свій вирок.
Про це «Суспільному» повідомили в Офісі генпрокурора.
Шевченківський районний суд Києва 22 вересня визнав винним колишнього співробітника Управління державної охорони Артема Косова у вбивстві підлітка. Його засудили до довічного позбавлення волі.
Під час судових дебатів захист Косова просив перекваліфікувати статтю обвинувачення з «умисного вбивства» на «вбивство через необережність». Сторона захисту заявляла про недоведеність умислу.
Обвинувачений в останньому слові визнав провину та покаявся. Він заявив, що не хотів убивати юнака і не мав такого наміру.
- Убивство підлітка на станції київського фунікулера сталося 7 квітня 2024 року. Співробітник Управління державної охорони Артем Косов, що, за версією слідства, був пʼяний і під наркотиками, чіплявся до пасажирів, серед них був і 16-річний Максим Матерухін. Вийшовши з вагона, Косов штовхнув хлопця. Максим розбив головою скло у вікні станції — уламок перерізав йому сонну артерію, хлопець помер на місці.
- Під час допиту Косов постійно плутав покази, змінював їх і відмовлявся відповідати на запитання. Проте свідки підтвердили, що його дії були умисними.
- 22 вересня суд виніс вирок обвинувачуваному у вбивстві підлітка — його засудили до довічного увʼязнення. Батьки загиблого хлопця вважають це «справедливим вироком».