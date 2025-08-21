Убивство Максима Матерухіна на фунікулері: суд допитав обвинуваченого — він «намагався ввести в оману»

Удень 21 серпня у справі про вбивство 16-річного Максима Матерухіна на київському фунікулері суд провів допит підозрюваного Артема Косова — колишнього співробітника Управління державної охорони.
Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Він розповів, що обвинувачений постійно плутав покази, змінював їх або ж просто відмовлявся відповідати на запитання.
«Наш висновок — він намагається ввести в оману суд так само, як, на наше переконання, вводив в оману досудове слідство», — заявив Кравченко, назвавши допит «емоційно складним».
У приклад він навів те, що на відео з бодікамер поліції Косов чітко сказав, що «вирішив зробити кидок через стегно». Сьогодні ж він раптом заявив, що начебто випадково впав разом з Максимом Матерухіним. Суд задовольнив клопотання прокуратури про проведення комплексної судово-медичної трасологічної експертизи.
За дорученням суду Державне бюро розслідувань проведе ще один слідчий експеримент з обвинуваченим. Генпрокурор каже, що «процес почав рухатися до логічного завершення». Попереду результати експерименту та експертизи, а далі стадія дебатів.
- Убивство підлітка на станції київського фунікулера сталося 7 квітня 2024 року. Співробітник Управління державної охорони Артем Косов, що, за версією слідства, був пʼяний і під наркотиками, чіплявся до пасажирів, серед них був і 16-річний Максим Матерухін. Вийшовши з вагона, Косов штовхнув хлопця. Максим розбив головою скло у вікні станції — уламок перерізав йому сонну артерію, хлопець помер на місці.
- Після перекваліфікації підозри на тяжчу статтю — умисне вбивство з обтяжуючими обставинами — експрацівнику УДО загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.