Убивство Максима Матерухіна на фунікулері: суд допитав обвинуваченого — він «намагався ввести в оману»

Удень 21 серпня у справі про вбивство 16-річного Максима Матерухіна на київському фунікулері суд провів допит підозрюваного Артема Косова — колишнього співробітника Управління державної охорони.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Він розповів, що обвинувачений постійно плутав покази, змінював їх або ж просто відмовлявся відповідати на запитання.

«Наш висновок — він намагається ввести в оману суд так само, як, на наше переконання, вводив в оману досудове слідство», — заявив Кравченко, назвавши допит «емоційно складним».