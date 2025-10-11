Зеленський підписав закон про щомісячні виплати 50 тисяч гривень військовим, які пройшли полон і потребують тривалого лікування

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 13627. Він дозволяє військовослужбовцям, звільненим з полону і потребують стаціонарного лікування понад 30 днів, отримувати щомісячну виплату в 50 тисяч гривень.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Закон 9 жовтня ухвалила Верховна Рада. Його підтримали 244 народні депутати.

Виплати здійснюватимуть протягом перших трьох місяців лікування. Наразі подібні виплати передбачені лише для військових, які мають поранення, контузії або каліцтва.

Крім того, документ спрощує порядок видачі довідок про травми чи захворювання, отримані під час полону, щоб уникнути бюрократичних перешкод і різного трактування норм. Він набуде чинності за місяць після публікації.