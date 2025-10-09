Військові, що пройшли полон, щомісячно отримуватимуть 50 тисяч гривень

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 13627, який дозволяє військовослужбовцям, звільненим з полону і тим, що потребують стаціонарного лікування понад 30 днів, отримувати щомісячну виплату у розмірі 50 тисяч гривень.
Про це йдеться на сайті парламенту.
За відповідну ініціативу проголосували 244 народних депутати.
У пояснювальній записці йдеться, що виплати здійснюватимуть протягом перших трьох місяців лікування. Крім того, документ спрощує порядок видачі довідок про травми чи захворювання, отримані під час полону, щоб уникнути бюрократичних перешкод і різного трактування норм.
Наразі подібні виплати передбачені лише для військових, які мають поранення, контузії або каліцтва.
- 28 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 13168 про внесення змін до Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Він передбачає, що родини військових, які загинули в полоні під час воєнного стану, отримуватимуть 15 мільйонів гривень одноразової допомоги. Також закон подовжив термін виплати допомоги з трьох місяців до року для поранених чи хворих військових, навіть якщо їм не встановлено інвалідність.