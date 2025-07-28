Зеленський підписав закон про виплати 15 мільйонів гривень сімʼям загиблих у полоні військових

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 13168 про внесення змін до Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Про це повідомляє Верховна Рада.

Члени сімей військовослужбовців, які загинули в полоні в період дії воєнного стану отримають одноразову грошову допомогу на суму 15 мільйонів гривень. Тепер на це не вливатиме причина смерті бійців. Проте дія закону не поширюється на сімʼї тих бійців, які здалися в полон добровільно.

Також закон подовжив термін виплати одноразової допомоги — замість трьох місяців тепер дають цілий рік. Йдеться про випадки, коли боєць під час служби отримав поранення, травму, контузію чи захворів, через що частково втратив працездатність, — навіть якщо інвалідність йому не встановили. Це також стосується тих, кого звільнили з армії з таких самих причин.