Нардепу Тищенку помʼякшили запобіжний захід у справі про незаконне позбавлення волі ветерана

Шевченківський райсуд Дніпра 9 жовтня змінив запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку: замість нічного домашнього арешту призначили особисте зобовʼязання.

Про це повідомляє «Суспільне».

Аналогічне рішення ухвалили й щодо другого фігуранта справи, експоліцейського Богдана Писаренка. Запобіжний захід діятиме до 9 грудня.

Справа Миколи Тищенка

20 червня 2024 року у дніпровських телеграм-каналах зʼявилось відео сутички в центрі міста. Блогер Ігор Лаченков писав, що люди у формі з оточення нардепа Миколи Тищенка побили й скрутили військовослужбовця Дмитра «Сина» Мазоху (Павлова), коли той гуляв з дитиною та друзями. Це сталося після того, як Мазоха посперечався з Тищенком. За однією з версій, Мазоха та його друзі запитали в Тищенка, що це за озброєні люди без розпізнавальних знаків ходять із нардепом.

Тищенко стверджував, що під час проведення обшуків на нелегальних ботофермах на «представників поліції напали». Він опублікував відео, на якому поліцейський в оточенні його людей спілкується з Мазохою і ще двома чоловіками. Тищенко писав, що «друг одного з організаторів шахрайських ботоферм» кілька разів ударив слідчого і нібито намагався втекти.

Поліція Дніпра версію Тищенка не підтверджувала і повідомила, що невідомі в камуфляжі побили 33-річного чоловіка і незаконно утримували його. Там відкрили два кримінальні провадження — через умисне легке тілесне ушкодження та незаконне позбавлення волі.

Згодом виявилось, що поліцейський, який був із Тищенком у Дніпрі, це Богдан Писаренко зі столичної поліції. Його звільнили.

25 червня Миколі Тищенку повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі людини, а вже ввечері його відправили під домашній арешт.

Ще одному фігуранту сутички повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі людини та катуванні. Хто це — прокуратура не повідомила, але ймовірно, йдеться про одного з охоронців Тищенка. Того ж дня поліція затримала одного з нападників на Мазоху.