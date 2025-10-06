Україна розслідує страти Росією 322 військовополонених

Українські слідчі розслідують факти страти 322 українських військовополонених, серед яких 263 — вбили на полі бою, а ще 59 — у Оленівській колонії.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у відповіді на запит Укрінформу.

Наразі розпочали 80 кримінальних проваджень. За результатами розслідувань підозри оголосили дев’ятьом російським військовим. До суду вже передали обвинувальні акти стосовно шістьох із них. У цих справах винесли два вироки, ще дві перебувають на розгляді.

Теракт в Оленівці

Уночі 29 липня 2022 року в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених з «Азовсталі», пролунали вибухи.

За даними Офісу генпрокурора, вибухи пролунали після відбою — у часовий проміжок між 23:00 28 липня та 1:00 29 липня 2022 року. На той час у бараці утримували 193 військовополонених полку «Азов».

Зараз вдалося встановити та ідентифікувати 49 загиблих військовослужбовців, з них 48 — завдяки судовим молекулярно-генетичним експертизам, та ще одного загиблого — з показань потерпілих і свідків.

Попри те, що українські військовослужбовці в полоні перебувають під захистом Женевської конвенції, росіяни не допустили міжнародні організації до огляду місця події. Натомість вони намагалися знищити й приховати сліди злочину.

«Це перший результат розслідування масового вбивства українських військовополонених в Оленівці. Ніхто з причетних не залишиться непокараним», — зазначили в прокуратурі.