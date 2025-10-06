Зеленський доручив розробити ключові елементи програми експорту української зброї

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів, Офісу президента і секретарю Ради нацбезпеки та оборони до кінця року розробити й представити ключові елементи програми експорту української зброї.
Про це він розповів під час Міжнародного форуму оборонних індустрій.
«Настав час запускати експорт нашої української зброї — тих видів зброї, які в нас у профіциті, а отже, можуть бути експортовані, щоб було фінансування для тих видів зброї, які особливо потрібні сьогодні тут, в Україні, для захисту», — зазначив він.
Президент розповів, що загальна робоча назва цієї програми — «Зброя». За його словами, вже є домовленості про відкриття експортно-імпортних платформ у Європі, Сполучених Штатах Америки та на Близькому Сході. Ці платформи планують запустити до кінця року.
«Завдання — до кінця року запустити в роботу ці ключові платформи. Розраховую, що відкриття експорту, відкриття нових спільних підприємств разом із залученням інвестицій в Україну дасть нам змогу значно масштабувати нашу оборонну промисловість»
- У червні Зеленський казав, що Україна готується розпочати експорт військових технологій. За його словами, за кордоном також виготовлятимуть зброю як і для України, так і для Європи. Йдеться про безпілотники, ракети і, можливо, артилерію.
- Про бажання відкрити експорт озброєнь Зеленський говорив і 24 вересня на сесії Генасаблеї ООН. Тоді він зазначав, що Україна не має «великих товстих ракет, якими диктатори люблять хизуватися на парадах», але має дрони, які можуть пролітати від 2 до 3 тисяч кілометрів.